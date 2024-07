Darter Van Barneveld strandt in eerste ronde World Matchplay

Darter Raymond van Barneveld heeft zich niet weten te plaatsen voor de tweede ronde van het World Matchplay in Blackpool. De 57-jarige vijfvoudig wereldkampioen verloor met 10-7 van Jonny Clayton uit Wales.

Clayton, die vorig jaar de finale verloor van Nathan Aspinall, nam meteen een 2-0-voorsprong. Van Barneveld kwam even later weer langszij, maar zag de 49-jarige Welshman vervolgens uitlopen naar 7-3. De Nederlander won de volgende drie legs, voordat Clayton opnieuw afstand nam.

Vorig jaar verloor Van Barneveld ook al in de eerste ronde in Blackpool. Dat was zijn eerste partij in de Winter Gardens sinds 2018. In de jaren daarna stopte hij enige tijd met darten en wist zich vervolgens niet te plaatsen voor het zomerse toptoernooi, dat nog mist op zijn erelijst.