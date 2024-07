Deelname ’thuisspeler’ Zverev onzeker voor tennistoernooi Hamburg

De deelname van Alexander Zverev aan het tennistoernooi van Hamburg komende week is nog onzeker. De in Hamburg geboren Duitser liep tijdens Wimbledon een knieblessure op en wil geen risico’s nemen in aanloop naar de Olympische Spelen, waar hij titelverdediger is.

“Als het een ander toernooi was geweest, dan zou ik het niet proberen. Maar dit is mijn thuis, hier ben ik mijn carrière begonnen”, zei de 27-jarige Zverev, die nog last heeft van het gewricht. “Maar ik kan het meeste doen.” De mondiale nummer 4 neemt pas een beslissing over zijn deelname na een aantal trainingssessies in Hamburg. De Duitser zou dinsdag zijn eerste partij moeten spelen tegen een qualifier.

Zverev werd maandag in de vierde ronde van Wimbledon uitgeschakeld door de Amerikaan Taylor Fritz, na een 2-0-voorsprong in sets. Hij liet daarna onderzoek doen aan zijn pijnlijke knie. Er kwamen geen ernstige problemen aan het licht.

De Olympische Spelen van Parijs beginnen op 26 juli.