Djokovic laat moeizame start op Wimbledon achter zich

Met veel twijfels begon Novak Djokovic aan Wimbledon. Door een knieblessure was het lang onzeker of de Servische tennisser fit genoeg was om deel te nemen aan het grandslamtoernooi dat hij al zevenmaal won. Dat hij zondag tegen de Spanjaard Carlos Alcaraz opgaat voor een achtste titel noemde Djokovic “onwezenlijk”.

Djokovic versloeg vrijdagavond de Italiaan Lorenzo Musetti in drie sets: 6-4 7-6 (2) 6-4. “Toen ik in Londen aankwam, wist ik pas drie à vier dagen voor het toernooi dat ik zou deelnemen. Ik ben dan ook heel blij dat ik in de finale sta, want vooral in de eerste twee wedstrijden dacht ik nooit aan een mogelijke titel”, vertelde Djokovic op de persconferentie na afloop. “Ik hoopte vooral geen last meer te krijgen van mijn blessure en me weer vrijer te voelen in mijn bewegingen. Dat lukte ook steeds beter in de derde en de vierde ronde. Toen zei ik tegen mezelf dat ik dicht bij mijn beste niveau zat en dat ik een kans kon maken op de titel.”

Zo ver is het nu, al treft hij met Alcaraz de man die hem vorig jaar van de evenaring van het record van de Zwitser Roger Federer (acht zeges) afhield. De 37-jarige Djokovic won Wimbledon tot nu toe zeven keer, voor het laatst in 2022. “Ik kan geschiedenis schrijven. Het motiveert me enorm, maar tegelijkertijd geeft het ook druk. Elke keer als ik de baan op stap, ook als 37-jarige die het moet opnemen tegen tennissers van 21, verwacht ik van mezelf dat ik meestal win. Zoals de mensen verwachten dat ik 99 procent van mijn wedstrijden win. Maar tegen jongens als Carlos of Jannik (Sinner) zal ik altijd op mijn best moeten zijn.”