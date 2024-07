Evenepoel raakt in de Tour met Vervaeke tweede helper kwijt

Wielrenner Remco Evenepoel is met Louis Vervaeke de tweede helper kwijtgeraakt in deze Tour de France. De 30-jarige Belg van Soudal Quick-Step reed in de veertiende etappe al enige tijd op achterstand en besloot tijdens de lange beklimming van de Tourmalet, de eerste col in deze etappe, af te stappen.

Vervaeke was ziek en werd vooraf aan de etappe uit voorzorg al afgescheiden van zijn ploeggenoten. De ploeg van Evenepoel, de nummer 2 in het algemeen klassement, was in de eerste week al de Deen Casper Pedersen kwijtgeraakt.

Ook Italiaans kampioen Alberto Bettiol is afgestapt. De 30-jarige Italiaanse wielrenner van EF Education – Easypost is na de Belgen Vervaeke en Amaury Capiot de derde renner die opgeeft in de etappe. De zieke wielrenners Tom Pidcock en Louis Boivin zijn niet van start gegaan.