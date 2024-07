Franse sportminster neemt duik in ‘schone’ Seine

De Franse minister van Sport Amélie Oudéa-Castéra heeft een duik genomen in de Seine in een poging de laatste twijfel weg te nemen over de waterkwaliteit. Tijdens de Olympische Spelen moeten de triatleten en openwaterzwemmers in de rivier door Parijs zwemmen. De gemeten hoeveelheid bacteriën in de Seine is pas onlangs enkele dagen op rij binnen aanvaardbare grenzen gebleven.

De 46-jarige minister werd vergezeld door de paralympische triatlete Alexis Hanquinquant, de vlaggendraagster van de Franse ploeg voor de Paralympische Spelen die op 28 augustus beginnen. De Parijse regio heeft de afgelopen weken te maken gehad met een ongewoon hevige regenval en de Seine raakte vervuild doordat onbehandeld rioolwater in de rivier liep. De autoriteiten van Parijs stelden desondanks dat op “tien à elf dagen” van de afgelopen twaalf de vereiste waarden werden gehaald. De Olympische Spelen beginnen op 26 juli.

Oudéa-Castéra opende twee maanden geleden nog een zuiveringscentrale bij de rivier de Marne, die ten oosten van Parijs in de Seine stroomt. Die moet ervoor zorgen dat schoon water vanuit de Marne in de Seine komt. De Franse autoriteiten gaven al meer dan 1,4 miljard euro uit om de waterkwaliteit te verbeteren. Zwemmen in de Seine is al jaren verboden en de organisatie van de Spelen heeft inmiddels een alternatieve locatie achter de hand.

Oudéa-Castéra was al zwemmend in een kort filmpje van nieuwszender BFMTV te zien nabij Pont Alexandre III, een brug in het centrum van de stad. Ook de Parijse burgemeester Anne Hidalgo heeft beloofd voor de Spelen zich in de Seine te begeven.