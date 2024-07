Peloton vertrokken voor eerste bergetappe in de Pyreneeën

Het peloton is in Pau vertrokken voor de eerste van twee zware bergetappes in de Pyreneeën. De rit van Pau naar Saint-Lary-Soulan kent drie lastige beklimmingen met de finish naar verwachting rond 17.30 uur op Pla-d’Adet.

De eerste 60 kilometer van de etappe zijn relatief vlak en dat biedt kansen aan renners voor vluchtpogingen. Dan doemt de Col du Tourmalet van de buitencategorie op, met 19 kilometer klimmen à 7,4 procent gemiddeld. Na de afdaling moeten de renners over de Hourquette d’Ancizan van de tweede categorie en daarna wacht de Pla d’Adet, een slotklim van de buitencategorie van ruim 10 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 7,9 procent.

Het peloton is vertrokken zonder de Brit Tom Pidcock, in 2022 nog winnaar op L’Alpe d’Huez. Ook de Canadees Guillaume Boivin van Israel-Premier Tech, is er niet meer bij.

Pogacar draagt de gele leiderstrui. De Sloveen heeft 1.06 minuut voorsprong op de Belg Remco Evenepoel, die de witte trui van het jongerenklassement draagt. De Deense titelverdediger Jonas Vingegaard volgt op 1.14 minuut. De Noor Jonas Abrahamsen draagt de bollentrui van het bergklassement en Biniam Girmay uit Eritrea de groene puntentrui.