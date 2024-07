Tsjechische Krejcikova pakt op Wimbledon tweede grandslamtitel

Tennisster Barbora Krejcikova heeft voor de tweede keer een grandslamtitel in het enkelspel behaald. De 28-jarige Tsjechische versloeg in de finale op Wimbledon de Italiaanse Jasmine Paolini in drie sets. Het werd 6-2 2-6 6-4.

Krejcikova, de nummer 32 van de wereld, won in 2021 Roland Garros. Paolini stond vorige maand in de finale van Roland Garros en moest toen haar meerdere erkennen in de Poolse Iga Swiatek. Krejcikova stijgt dankzij de eindzege op de wereldranglijst naar de zevende plek en Paolini is vanaf maandag de mondiale nummer 3.

De finale leek een eenzijdig verloop te krijgen. Krejcikova brak direct de service van Paolini, die ook 28 jaar is. De Tsjechische serveerde sterk en kwam op haar eigen opslagbeurten niet in de problemen. Bij een voorsprong van 3-1 plaatste Krejcikova een tweede break en ze liep uit naar 6-2.

Paolini zocht na het setverlies even de kleedkamer op en ze knokte zich na een korte pauze terug in de wedstrijd, daarbij aangemoedigd door de mensen op de tribunes. Krejcikova was het even kwijt en leverde haar service bij haar eerste opslagbeurt in. Paolini wist haar niveau vast te houden en behield het initiatief. De set ging dit keer met 6-2 naar haar.

De beslissende derde set ging lange tijd gelijk op en beide tennissters wonnen hun eigen games. Bij 3-3 was het Krejcikova die als eerste toesloeg op de service van Paolini en daarmee een belangrijke stap zette richting de winst. Toen ze op 5-4 mocht serveren voor de wedstrijd, liet ze de eerste twee matchpoints nog onbenut. Bij de derde was het wel raak.