Vingegaard denkt dat hij nog altijd Tour de France kan winnen

Jonas Vingegaard denkt dat hij nog altijd de Tour de France kan winnen. De Deen van Visma – Lease a Bike verloor in de veertiende etappe 39 seconden op ritwinnaar en geletruidrager Tadej Pogacar, maar ziet nog altijd mogelijkheden, ondanks bijna twee minuten achterstand op de Sloveen in het klassement.

“Tadej had een heel sterke aanval, maar ik had ook een goede prestatie”, zei Vingegaard. “Om eerlijk te zijn kan ik daar niet teleurgesteld over zijn. Natuurlijk is het teleurstellend om veertig seconden te verliezen, maar het grootste deel daarvan gebeurde in de laatste 3 kilometer, die meer vlak waren en zelfs een beetje bergaf liepen. En dat ligt hem beter.”

Vingegaard deed daarom ook vertrouwen op met zijn eigen optreden op de slotklim. “Op het steile deel van de klim liep ik juist weer op hem in. Dat geeft me ook vertrouwen voor morgen, want dat is een heel andere beklimming.”