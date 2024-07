Alcaraz laat jeugddroom weer uitkomen met tweede zege Wimbledon

Tennisser Carlos Alcaraz zag met het veroveren van zijn tweede titel op Wimbledon opnieuw zijn jeugddroom uitkomen. “Het is fantastisch om opnieuw de trofee omhoog te houden. Voor mij is dit het mooiste toernooi dat er is, de mooiste baan en de mooiste trofee” verklaarde de 21-jarige Spanjaard meteen na zijn zege in de finale op Novak Djokovic in drie sets: 6-2 6-2 7-6 (4).

“Het voelt geweldig”, zei Alcaraz na afloop op de baan. “Toen ik 11 of 12 jaar oud was heb ik in een interview gezegd dat het mijn droom was om Wimbledon te winnen. Ik laat mijn droom nu opnieuw uitkomen.”

Alcaraz, die vorige maand ook Roland Garros op zijn naam schreef, is pas de zesde tennisser die de grandslamtoernooien van Parijs en Londen op rij wint. “Je moet blijven vechten en geloven”, zei Alcaraz, die zich nog niet wilde vergelijken met de andere vijf: Rod Laver, Björn Borg, Rafael Nadal, Roger Federer en Djokovic. “Zij zijn grootse kampioenen, zo zie ik mezelf nog niet. Ik probeer wel steeds verder te bouwen.”

Alcaraz kreeg in de derde set bij een 5-4 stand al drie matchpoints, maar zag Djokovic met vijf gewonnen punten op rij de game omdraaien. “Hij is een ongelooflijke vechter”, wist de Spanjaard. “Hij maakte het heel moeilijk voor mij. Ik moest proberen om kalm te blijven. Ik wilde in de tiebreak mijn beste tennis spelen en gelukkig redde ik het.”

Djokovic, die vorige maand nog een knieoperatie onderging, was trots op het feit dat hij elk jaar sinds 2018 de finale van Wimbledon had bereikt. “Dat is iets om trots op te zijn, maar op dit moment, meteen na de partij, ben ik ook een klein beetje teleurgesteld”, zei de zevenvoudig winnaar van het grandslamtoernooi. “Maar als ik over een tijdje reflecteer, dan kan ik erg tevreden zijn. Wimbledon is en blijft altijd speciaal en dat voel ik elke keer als ik de baan opstap.”

De 37-jarige Djokovic was na afloop vol lof over de zestien jaar jongere Alcaraz. “Alle credits voor Carlos, hij had het allemaal vandaag. Ik probeerde de partij nog te rekken toen hij die drie matchpoints had, maar daarna was het alsnog snel klaar. Hij was absoluut de verdiende winnaar. We gaan nog veel van hem zien”, aldus de 24-voudig grandslamwinnaar uit Servië.