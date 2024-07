Alcaraz pakt opnieuw titel op Wimbledon na zege op Djokovic

Carlos Alcaraz heeft voor het tweede jaar op rij de titel op Wimbledon veroverd. De 21-jarige Spanjaard versloeg in de finale, net als vorig jaar, de zestien jaar oudere Novak Djokovic: 6-2 6-2 7-6 (4). Het was voor Alcaraz de vierde eindzege op een grandslamtoernooi.

Naast zijn titels op Wimbledon schreef Alcaraz in 2022 de US Open en vorige maand Roland Garros op zijn naam. Hij is pas de zesde tennisser die de toernooien van Parijs en Londen achterelkaar wint.

Met zijn zege voorkwam Alcaraz ook een achtste overwinning op Wimbledon van Djokovic. De Serviër, winnaar van 24 grand slams, heeft met zeven eindzeges in de Engelse hoofdstad één titel minder dan recordhouder Roger Federer.

Alcaraz verloor in zijn laatste vier wedstrijden drie keer de eerste set, maar in de finale kende de Spanjaard een prima start. Mede dankzij een aantal onnodige fouten van Djokovic, brak hij na een lange openingsgame van veertien minuten de Serviër om op 1-0 te komen. Alcaraz haalde daarna zelf een hoog niveau in zijn servicegames en liep verder uit met een tweede break in de vijfde game, waarna hij eenvoudig de setwinst binnen haalde.

Alcaraz trok de goede lijn door in de tweede set. De nummer 3 van de wereld bewoog gemakkelijk over de baan en retourneerde sterk. Door een combinatie van fraaie passeerslagen en een aantal missers van Djokovic liep hij opnieuw uit naar een 2-0-voorsprong. De zevenvoudig kampioen kwam daarna iets beter voor de dag, maar leverde op 4-2 nog een keer zijn opslag in. De Spanjaard verzekerde zich na vijf kwartier al van een 2-0-voorsprong in sets.

Djokovic gaf zich niet gewonnen en bleef in de derde set zoeken naar oplossingen om de partij om te draaien. De mondiale nummer 2 poetste in de derde game nog vier breakpoints weg, maar won zijn volgende servicegame op love. Hij zette daarna Alcaraz voor het eerst onder druk, maar de Spanjaard redde de game met een aantal sterke opslagen (3-3).

De kans voor Djokovic leek verkeken toen hij zijn opslag inleverde op 4-4 en Alcaraz even later drie matchpoints creëerde op zijn eigen service. De Serviër won echter de volgende vijf punten om weer op gelijke hoogte te komen en sleepte er daarna een tiebreak uit. Djokovic kwam in de tiebreak nog één keer terug van een minibreak, maar een tweede break werd hem fataal. Alcaraz benutte na 2,5 uur zijn vierde matchpoint.