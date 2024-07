Atlete Visser loopt opnieuw Nederlands record op 100 meter horden

Nadine Visser heeft haar Nederlands record op de 100 meter horden van een week geleden op de FBK Games alweer verbeterd. De 29-jarige hordeloopster kwam in het Zwitserse La-Chaux-de-Fonds tot 12,42 seconden. Daarmee was ze een fractie sneller dan haar record van 12,46 dat ze Hengelo liep.

Visser had ruim een week geleden nog 12,51 als toptijd staan. Dat record was al drie jaar oud. Op de Zwitserse baan had ze een spannende race tegen de Poolse Pia Skrzyszowska, die eveneens in 12,42 finishte, maar in duizendsten van een seconde net iets langzamer was. Visser verbeterde daardoor ook het meetingrecord.

De hordeloopster komt later zondag nog eens in actie. Dan wordt de finale op de 100 meter horden gelopen.