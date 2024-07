Berusting in Visma-kamp bij overheersing Pogacar in Tour

Eigenlijk, concludeerde Visma – Lease a Bike-ploegleider Arthur van Dongen, had zijn ploeg in de vijftiende etappe van de Tour de France alles goed gedaan. “We hebben het fantastisch gedaan, iedereen kapot gereden. Op één man na. Die is gewoon duidelijk sterker”, klonk het berustend na weer een ritzege van Tadej Pogacar. De Sloveen breidde zijn voorsprong op Jonas Vingegaard uit naar meer dan drie minuten. De Deen won de afgelopen twee jaar de Tour bij het Nederlandse team.

Dat lijkt er dit jaar niet meer in te zitten. Vingegaard kende een aangepaste voorbereiding nadat hij begin april in de Ronde van Baskenland zwaar ten val was gekomen. De kopman was net op tijd fit genoeg om deel te nemen aan de Tour, maar zag de Amerikaan Sepp Kuss na een coronabesmetting wegvallen uit de Tourselectie. Zondag waren met name Wilco Kelderman en de Amerikaan Matteo Jorgenson tot veel in staat om Vingegaard bij te staan. “Maar niet alleen zij hebben geweldig gereden. Christophe Laporte bijvoorbeeld reed in het begin van de rit zo hard de Peyresourde op dat er al zeventig man overboord gingen”, keek Van Dongen terug. “We hebben iedereen gekraakt behalve Tadej.”

Van Dongens collega Grischa Niermann had ook niets dan lof voor zijn renners. “We hebben precies gereden zoals gepland. Als dan nog blijkt dat Tadej te sterk is dan houdt het op. We moeten trots zijn, maar we stuiten op een sterkere tegenstander. De afgelopen twee jaar konden we hem verslaan, maar hij is nu ongekend sterk”, sprak Niermann bij de NOS. “De Tour is niet gedaan, maar ik zie weinig aanknopingspunten. Dit is het voor nu. We kunnen hooguit hopen dat Tadej wat verzwakt omdat hij de Giro al heeft gereden, maar daar ga ik niet van uit.”

“We leggen ons er niet bij neer”, klonk Van Dongen nog enigszins strijdbaar. “We hebben nog een week te gaan. We willen ons grote plan volgen en kijken waar nog kansen liggen. Reëel gezien is dat alleen nog in de laatste drie dagen.”