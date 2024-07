‘Chipsgooier’ in Tour bracht nacht in cel door

De toeschouwer die in de veertiende etappe van de Tour de France met chips gooide naar Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard is kort na het incident opgepakt. Hij heeft de nacht in een cel moeten doorbrengen, zo melden Franse media.

De man was duidelijk in beeld, filmpjes gingen meteen rond op sociale media. Getuigen verklaarden dat hij binnen vijf minuten na zijn gefilmde misdraging door politieagenten werd meegenomen.

“Ik begrijp mensen niet die naar een wielerwedstrijd gaan kijken en dan met chips gooien”, zei de Deen Vingegaard na de finish op Pla d’Adet. De man was volgens Franse media zo dronken dat hij geen verklaring kon geven en moest daarom een nacht in een cel doorbrengen. Zijn acties hadden geen invloed op het koersverloop. De Sloveen Pogacar won de rit, voor Vingegaard.

Rennersvakbond CPA kondigde zaterdag al aan juridische stappen te willen ondernemen tegen de ‘chipsgooier’. “Dit is respectloos en wordt niet getolereerd”, verklaarde voorzitter Adam Hansen op X.