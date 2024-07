Djokovic denkt niet aan stoppen en wil terugkeren op Wimbledon

Novak Djokovic heeft voorlopig nog geen plannen om zijn carrière te beëindigen. De 37-jarige Serviër hoopt volgend jaar terug te keren naar Wimbledon om te proberen zijn achtste titel in Londen te veroveren. “Ik speel niet met de gedachte dat dit mijn laatste Wimbledon was”, zei de 24-voudig grandslamwinnaar na zijn nederlaag in de finale tegen de Spanjaard Carlos Alcaraz.

“Ik wil nog steeds doorgaan en ik wil spelen zolang ik het gevoel heb dat ik op dit hoge niveau kan presteren”, verklaarde Djokovic, die op korte termijn nog een groot doel heeft. “Ik heb de intentie om te spelen op de Olympische Spelen en hopelijk heb ik de kans om te strijden voor een medaille voor mijn land.”

Djokovic trok zich vorige maand geblesseerd terug voor zijn kwartfinale op Roland Garros. De huidige nummer 2 van de wereld onderging ruim een maand geleden een knieoperatie, maar was net op tijd hersteld om deel te nemen aan Wimbledon. Het olympisch tennistoernooi is op de banen van het grandslamtoernooi in Parijs.

“Daar is natuurlijk een compleet andere ondergrond”, refereerde Djokovic tijdens de persconferentie na de finale aan het gravel op Roland Garros. “Het is een terugkeer naar de locatie waar ik een paar weken geleden geblesseerd ben geraakt. Laten we zien hoe ik me fysiek en mentaal ga voelen.”

Djokovic verloor zondag voor de tweede keer op rij de finale op Wimbledon van de zestien jaar jongere Alcaraz (6-2 6-2 7-6 (4)). De Spanjaard volgde Djokovic op als winnaar op Roland Garros, terwijl de 22-jarige Italiaan Jannik Sinner hem eerder dit jaar opvolgde als winnaar van de Australian Open.