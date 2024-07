Pogacar gaat met mooie marge genieten van rustdag in Tour

Tadej Pogacar mag na groots machtsvertoon in de twee Pyreneeënritten in deze Tour de France op de tweede rustdag bijkomen met een voorsprong van meer dan drie minuten op zijn Deense rivaal en naaste belager Jonas Vingegaard. Ook op Plateau de Beille was de Sloveen van UAE Team Emirates duidelijk de baas en kwam hij alleen als eerste boven.

“Ik heb me nooit kunnen voorstellen dat dit weekend zo zou verlopen”, zei Pogacar in het flashinterview kort na zijn derde ritzege. “Ik ben superblij met mijn vorm. Het was heel zwaar vandaag met die hitte. Normaal heb ik er veel last van, maar we hebben als team ook veel gedaan aan ‘cooling down’ onderweg. Het is een ongelooflijke dag geworden. Het klopt dat ik al vaak ritten in de Pyreneeën heb gewonnen. Op een of andere manier houd ik van deze bergen. En zij van mij.”

Pogacar zag in de vijftiende etappe de ploeg Visma – Lease a Bike de koers controleren. “Ze maakten er een zware koers van, zeker op de klimmen. Ik heb me nooit zorgen gemaakt, altijd eraan gedacht genoeg te drinken en te eten. Jonas viel aan, toen zat ik even aan mijn limiet. Maar later in de slotklim zag ik dat hij het ook lastig had. Toen heb ik mijn aanval ingezet. Het was een superzware finale. Met meer dan drie minuten voorsprong ziet het er goed uit. Nu gaan we van de rustdag genieten: een ritje maken met misschien tijd voor koffie. En dan is het weer vol gas om die voorsprong vast te houden.”