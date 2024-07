Tennissers Hsieh en Zielinski winnen gemengd dubbelspel Wimbledon

Tennissers Hsieh Su-wei en Jan Zielinski hebben het gemengd dubbelspel op Wimbledon gewonnen. Het Taiwanees-Poolse duo was in de finale met 6-4 6-2 te sterk voor Santiago González en Giuliana Olmos uit Mexico.

Voor Hsieh en Zielinski is het de tweede zege in het gemengd dubbelspel op een grandslamtoernooi. De twee veroverden in januari samen de titel op de Australian Open. Hsieh won een half jaar geleden ook het dubbelspel in Melbourne.

Het is voor de speelster uit Taiwan de vijfde titel op Wimbledon, na vier overwinningen in het dubbelspel.