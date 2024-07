Tennissters Siniakova en Townsend winnen dubbelspel Wimbledon

Tennissters Katerina Siniakova en Taylor Townsend hebben het dubbelspel bij de vrouwen op Wimbledon gewonnen. De Tsjechische en de Amerikaanse waren in twee tiebreaks te sterk voor de Canadese Gabriela Dabrowski en Erin Routliffe uit Nieuw-Zeeland: 7-6 (5) 7-6 (1).

Voor de 28-jarige Siniakova was het de negende titel op een grandslamtoernooi. Ze won met haar landgenote Barbora Krejcikova het dubbelspel in Londen ook al in 2018 en 2022. Krejcikova veroverde eerder op de dag de titel in het enkelspel na een gewonnen finale tegen de Italiaanse Jasmine Paolini. Siniakova won vorige maand ook het dubbelspel op Roland Garros, met de Amerikaanse Coco Gauff.

Bij de mannen ging de titel in het dubbelspel naar de Brit Henry Patten en de Fin Harri Heliovaara. Zij versloegen de Australiërs Max Purcell en Jordan Thompson na drie lange tiebreaks: 6-7 (7) 7-6 (8) 7-6 (9). De wedstrijd werd beëindigd zonder een enkele break.

Het was de eerste grandslamtitel voor Patten en Heliovaara, die pas drie maanden een koppel vormen. Het ongeplaatste duo poetste tijdens de tweede set drie matchpoints weg.