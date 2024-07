Tourpeloton op weg voor zware Pyreneeënrit

Het Tourpeloton heeft zich in Loudenvielle in gang gezet voor de vijftiende etappe. Op de Franse nationale feestdag (Quatorze Juillet) ligt de aankomst opnieuw aan het einde van de klim. Zaterdag eindigde de eerste Pyreneeënrit op Pla d’Adet, ditmaal is Plateau de Beille de eindbestemming.

De rit van zondag oogt zwaarder. In plaats van een vlakke aanloop volgt meteen de Col de Peyresourde, een klim van de eerste categorie. Daarna staan nog drie cols op het programma die op hetzelfde niveau zijn ingeschaald, waarna met de slotklim een col volgt van de zogenoemde buitencategorie. De klim naar Plateau de Beille is bijna 16 kilometer lang met een gemiddelde stijging van 7,8 procent.

De Sloveen Tadej Pogacar heeft na zijn ritzege van zaterdag de gele trui nog steviger in handen. Zijn naaste belager Jonas Vingegaard moet inmiddels een kleine twee minuten goedmaken op de kopman van UAE Team Emirates. De Deen van Visma – Lease a Bike draagt de bergtrui als nummer 2 in dat klassement achter Pogacar.

De Belg Remco Evenepoel staat derde in het klassement en draagt de witte trui als beste jongere. De Eritreeër Biniam Girmay vertrekt in het groen als leider in het puntenklassement.