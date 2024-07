Visma-ploegleider Maassen verwacht gevecht in zwaarste Tourrit

Frans Maassen noemde de vijftiende etappe van de Tour de France kort voor de start wellicht de zwaarste rit van deze editie. “Zeker op papier met zo veel hoogtemeters. Het wordt een lange, warme dag”, keek de ploegleider van Visma – Lease a Bike voor de camera van Eurosport vooruit. Zijn kopman Jonas Vingegaard verloor zaterdag tijd op geletruidrager en ritwinnaar Tadej Pogacar. “Ik verwacht weer een mooi gevecht tussen hen. “

Vingegaard, die zaterdag als tweede finishte, verloor 43 seconden op de Sloveen. “Dat is jammer, maar de ‘waarden’ van Jonas waren gewoon goed. Daar moeten we tevreden mee zijn”, vertelde Maassen. “Ik denk dat Jonas vol vertrouwen is voor vandaag. Dat was eigenlijk gisteren ook. Toen verloren we wat, laten we hopen dat we het net als vorig jaar kunnen omdraaien. Toen was de ene dag Tadej beter en de dag erna Jonas. Het zou mooi zijn als we wat tijd kunnen terugpakken. Gisteren hoopten we dat ook, maar Tadej was gewoon beter. Dat moet je accepteren. Jonas is goed. Of het goed genoeg is, zien we vanavond.”