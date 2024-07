Geletruidrager Pogacar verwacht nog vuurwerk in laatste Tourweek

Geletruidrager Tadej Pogacar verwacht ook in de derde week van de Tour de France nog aanvallen van zijn concurrent Jonas Vingegaard. De Sloveen van UAE Team Emirates liep met twee ritzeges in de bergetappes in de Pyreneeën verder uit in het algemeen klassement.

“We konden zien dat Jonas hiernaartoe is gekomen om te strijden voor de zege. Zondag hebben ze ballen getoond, alle lof voor Visma – Lease a Bike”, zei Pogacar die de aanval wist te pareren en alleen wegreed op Plateau de Beille. Hij gaat de slotweek in met 3.09 minuut voorsprong op Vingegaard en 5.19 op de Belg Remco Evenepoel.

De geletruidrager houdt rekening met nieuwe aanvallen van de ploeg van de Deense titelverdediger. “Jonas zei dat hij niet zonder slag of stoot opgeeft en hij heeft gelijk. Ik denk dat ze zich op één etappe in het bijzonder zullen richten, vrijdag of zaterdag, niet op allebei. We moeten onze positie verdedigen, terwijl we proberen zoveel mogelijk renners om mij heen te houden. We hebben een geweldig team, ik denk dat we nog meer vuurwerk gaan zien.”

Pogacar constateerde zondag dat hij zelf ook zijn beste waardes had laten zien. “We hebben gisteren samen een van de beste klimprestaties ooit gezien. Toen ik achteraf de wattages die ik had getrapt zag, bleken die echt gek. Zeker het deel van de slotklim waar Matteo Jorgenson en Jonas versnelden: dat waren de hoogste waardes uit mijn carrière.”

De Sloveen had wel een verklaring voor die verbetering van de klimtijden. “Het is indrukwekkend hoe het wielrennen in de afgelopen jaren is geëvolueerd. Toen ik zes jaar geleden bij deze ploeg kwam, ik wil er geen slechte dingen over zeggen, maar we waren echt amateurs. Sindsdien is het heel erg veranderd. Er is concurrentie tussen de teams om de grenzen te verleggen op het gebied van materiaal, voeding, training en trainingskampen op hoogte. Fietsen zijn zo snel geworden. Die hebben niets te maken met de fietsen die we vijf jaar geleden hadden.”

Pogacar vertelde voorafgaand aan de Tour dat hij in de aanloop corona had gehad. Hij zei niet bang te zijn om ziek te worden. “Als ik kan voorkomen dat ik ziek word, is dat beter. Het is niet gemakkelijk om jezelf te beschermen tegen het publiek zo dichtbij. De meeste renners zijn ziek zoals ik vóór de Tour was, met milde symptomen. Maar als een wielrenner koorts heeft, is het waarschijnlijk beter om te stoppen.”