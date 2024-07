Van de Zandschulp stijgt tien plaatsen op wereldranglijst

Tennisser Botic van de Zandschulp is op de wereldranglijst tien plaatsen gestegen. De 28-jarige Nederlander, die op Wimbledon in de tweede ronde werd uitgeschakeld, staat nu 87e. Tallon Griekspoor blijft op de 27e plek staan en is de beste Nederlander.

Carlos Alcaraz, de Spaanse winnaar van Wimbledon, is de mondiale nummer 3. Jannik Sinner uit Italië blijft de lijst aanvoeren, voor de Serviër Novak Djokovic.

Bij de vrouwen stijgt Wimbledon-winnares Barbora Krejcikova uit Tsjechië 22 posities, naar de tiende plaats. Verliezend finaliste Jasmine Paolini uit Italië wint twee plekken en staat nu vijfde. De Poolse Iga Swiatek is de nummer 1.

Arantxa Rus blijft de beste Nederlandse. Ze zakt zes plaatsen en is nu 62e.