Vingegaard ziet op rustdag nog kansen in derde Tourweek

Jonas Vingegaard klonk op de tweede rustdag van de Tour de France nog strijdbaar. Met meer dan drie minuten achterstand op Tadej Pogacar, begint de Deen van Visma – Lease a Bike dinsdag aan de laatste Tourweek. “Ik denk dat ik nog kan verbeteren”, sprak de winnaar van de afgelopen twee edities tijdens een persconferentie in Narbonne.

Pogacar, die op jacht is naar de dubbel Giro-Tour, finishte zondag op Plateau de Beille 1 minuut en 8 seconden voor Vingegaard. Dat was de grootste marge tussen beiden tot nu toe in deze Tour na eerdere verschillen in de rit over de Galibier (37 seconden), de individuele tijdrit (25 seconden) en de eerste Pyreneeënrit naar Pla d’Adet (39 seconden). Inclusief bonificaties heeft dat de Sloveen van UAE Team Emirates een marge van 3.09 minuten opgeleverd.

Vingegaard zei op de rustdag zeker niet ontmoedigd te zijn. “Sterker nog, ik klom gisteren op mijn beste niveau ooit. Maar als iemand beter is, moet je dat accepteren. En Tadej is beter, op dit moment. Maar ik heb de Tour twee keer gewonnen en ben hier niet voor de tweede plaats.”

De 27-jarige Deen won ook al een rit, door verrassend in een sprint-à-deux zijn rivaal Pogacar te verslaan. Het leidde tot niet eerder geziene emoties bij Vingegaard. “Die zege was voor mij ook een verrassing. Daarna kwamen veel dingen samen. Het feit dat ik na mijn val in de Ronde van Baskenland niet had durven dromen dat ik nog in de Tour zou starten, laat staan een rit zou winnen. De zware tijd die ik achter de rug heb, de steun die ik daarbij heb gehad van mijn familieleden. Het is ook voor hen zwaar geweest. Het is mooi dat ze hier bij me zijn en dat ik ze straks nog kan zien.”

Ploegleiding en Vingegaard zelf wezen zondag al naar de Tour van vorig jaar toen Pogacar ook slechte dagen had. Het lijkt ‘wishful thinking’, want de 25-jarige Sloveen oogt met de dag sterker. “We hopen dat we de krachtsverhoudingen nog kunnen omkeren in de derde week”, zei de Deen tegen de verzamelde pers. “Of het niveau van Tadej haalbaar is? Het is niet dat hij heel veel beter is. En ik denk dat ik nog wel kan verbeteren. In dat geval zijn we redelijk gelijkwaardig. Ik zal niet ten onder gaan zonder te vechten. Mentaal zal ik nooit kraken. Ik ben niet teleurgesteld over de Tour tot nu toe. Ik ben trots op het team en op mezelf.”