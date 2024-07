Voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher uit de kast

Voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher, de jongere broer van zevenvoudig wereldkampioen Michael, is op Instagram uit de kast gekomen als homoseksueel. “Het mooiste in het leven is als je de juiste partner aan je zijde hebt met wie je alles kunt delen”, schreef de 49-jarige Duitser onder een foto van hemzelf en een andere man die met hun armen om elkaar heen naar een zonsondergang boven de oceaan keken.

Homoseksualiteit is in de topsportwereld, bij de mannen, vaak nog een taboe. De enige andere bekende mannelijke homocoureur in de geschiedenis van de Formule 1 is de Brit Mike Beuttler, die van 1971 tot 1973 racete en in 1988 overleed.

Schumacher kwam elf jaar lang uit in de Formule 1 en won zes races. In 2007 beëindigde hij zijn carrière. Schumacher was eerder getrouwd met Cora, met wie hij een 22-jarige zoon (David), heeft. “Ik ben erg blij dat je eindelijk iemand hebt gevonden bij wie je je echt op je gemak en veilig voelt. Ik sta 100 procent achter je pap en wens je het allerbeste. Gefeliciteerd”, schreef David op Instagram.