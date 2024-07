Amnesty hekelt Frans verbod hijab voor eigen atleten op Spelen

Het verbod van Frankrijk voor zijn olympische atleten om tijdens de aankomende Spelen in eigen land de islamitische hijab te dragen “druist in tegen internationale mensenrechtenverdragen”. Dat zegt Amnesty International in een nieuw rapport.

“Het toont de discriminerende hypocrisie van de Franse autoriteiten en de zwakheid van het Internationaal Olympisch Comité (IOC)”, schrijft de mensenrechtenorganisatie over het verbod voor de Spelen van Parijs, die op 26 juli beginnen.

“Het verbod voor Franse atletes die een hoofddoek dragen om deel te nemen aan de Olympische Spelen en Paralympische Spelen maakt de beweringen dat de Spelen in Parijs van 2024 de eerste Gender Equal Olympics zijn belachelijk”, vindt onderzoeker Anna Błuś van Amnesty International. “Het toont de racistische genderdiscriminatie die de toegang tot sport in Frankrijk bepaalt.”

Vorig jaar benadrukten de Verenigde Naties (VN) dat zij tegen de meeste kledingvoorschriften voor vrouwen zijn. Dat verklaarden de VN nadat Frankrijk zijn atleten had verboden de islamitische hijab te dragen tijdens de Spelen.