Derde zege voor Belgische sprinter Philipsen in Tour de France

De Belg Jasper Philipsen heeft zijn derde ritzege geboekt in de Tour de France. De sprinter van Alpecin-Deceuninck was in de zestiende etappe met aankomst in Nîmes de snelste in de massasprint. Philipsen hield, op gang gebracht door zijn ploeggenoot Mathieu van der Poel, de Duitser Phil Bauhaus en de Noor Alexander Kristoff achter zich.

Groenetruidrager Biniam Girmay, die ook al drie ritten won, kwam anderhalve kilometer voor de finish ten val. Hij bereikte op achterstand de finish.

De Sloveen Tadej Pogacar heeft de gele leiderstrui stevig in handen. De kopman van UAE Team Emirates heeft meer dan drie minuten voorsprong op de Deen Jonas Vingegaard. Woensdag volgt een rit van Saint-Paul-Trois-Châteaux naar Superdévoluy met in de laatste 40 kilometer enkele lastige beklimmingen. De Tour eindigt zondag in Nice.

Het was een warme dag in de Tour en er waren amper pogingen om een aanval op te zetten. Snel werd duidelijk dat de sprintersploegen hun vrijwel zeker laatste kans op succes niet zouden laten liggen. Met name Alpecin-Deceuninck en Jayco-AlUla (Dylan Groenewegen) controleerden. De eerste opschudding kwam pas bij de tussensprint, halverwege de rit. De Fransman Bryan Coquard passeerde als eerste de streep voor Philipsen en de Fransman Anthony Turgis.

Kort na de sprint waagde Thomas Gachignard toch een aanvalspoging. De Fransman van TotalEnergies kreeg twee minuten, maar werd kort voor het punt waar de wind mogelijk voor breuken in het peloton zou zorgen ingelopen. Dat gebeurde niet waarna de sprinters naar voren werden gebracht.

Girmay kwam op een van de rotondes ten val, net als onder anderen de Nederlander Marijn van den Berg. Zij konden een topklassering vergeten. Alpecin kwam naar voren met de Belgen Gianni Vermeersch, Robbe Ghys en Van der Poel voor hun sprinter Philipsen. De 26-jarige topsprinter, vorig jaar zelfs goed voor vier etappezeges, haalde het met overmacht en komt zo in het puntenklassement toch nog in de buurt van Girmay.