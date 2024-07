Na Franse sportminister duikt ook burgemeester Parijs Seine in

In navolging van de Franse minister van Sport Amélie Oudéa-Castéra duikt ook de burgemeester van Parijs de Seine in. Anne Hidalgo doet dat woensdag om aan te tonen dat de rivier schoon genoeg is om tijdens de Olympische Spelen in te zwemmen.

“Aan de vooravond van de Spelen, waar de Seine een sleutelrol zal spelen, laten we hiermee de inspanningen van de stad en de staat zien om de kwaliteit van het water van de Seine en de ecologische toestand van de rivier te verbeteren”, meldt het kantoor van Hidalgo in een verklaring.

Tijdens de Olympische Spelen moeten de triatleten en openwaterzwemmers door de Seine zwemmen. De gemeten hoeveelheid bacteriën in de rivier is pas onlangs enkele dagen op rij binnen aanvaardbare grenzen gebleven.