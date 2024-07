Nadal verslaat zoon van Björn Borg op Zweeds graveltoernooi

Rafael Nadal heeft op het ATP-toernooi van Bastad in de openingsronde gewonnen van de zoon van Björn Borg, Leo. De Spanjaard was met 6-3 6-4 te sterk voor de Zweedse nummer 461 van de wereld.

De 21-jarige Borg had een wildcard ontvangen voor het graveltoernooi in eigen land. Het stadion in Bastad was met 5000 toeschouwers uitverkocht.

Nadal speelde zijn eerste wedstrijd sinds Roland Garros, waar hij al in de eerste ronde verloor van Alexander Zverev. In Parijs liet de 22-voudig grandslamkampioen al doorschemeren het grasseizoen, en daarmee dus ook Wimbledon, waarschijnlijk over te slaan. Hij besloot het toernooi van Bastad te spelen als voorbereiding op de Olympische Spelen, later deze maand op het gravel van Roland Garros.

Leo Borg is een beginnende prof die vooral in het futurecircuit acteert, het derde niveau van het proftennis. Zijn vader, 68 jaar oud inmiddels, won elf grand slams. Hij was zes keer de beste op Roland Garros en vijf keer op Wimbledon.

Tallon Griekspoor doet ook mee in Bastad.