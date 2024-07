Ook Groenewegen verliest met Harper ploegmaat in Tour door corona

Ook Dylan Groenewegen moet in de Tour de France verder met een ploeggenoot minder door coronagerelateerde klachten. Team Jayco AlUla stuurt de Australiër Chris Harper na medisch advies naar huis. “Hij zal rust nemen en goed herstellen voor de volgende doelen”, meldt de ploeg op X.

Harper, die in de ploeg vooral de taak had klassementsman Simon Yates bij te staan in de bergetappes, is al de vijfde coronagerelateerde uitvaller deze Tour. Ook de Belg Maxim van Gils keert na de tweede rustdag niet meer terug in het peloton. De Brit Tom Pidcock, de Spanjaard Juan Ayuso en de Deen Michael Mørkøv vielen om deze reden eerder al uit.

Groenewegen krijgt dinsdag mogelijk zijn laatste kans op een ritzege deze Tour. Tussen startplaats Gruissan en finishplaats Nîmes ligt één klimmetje van de vierde categorie. De Amsterdammer sprintte in de zesde etappe al naar een ritzege.