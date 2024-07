Verstappen bereidt zich in fabriek Red Bull voor op GP Hongarije

Max Verstappen heeft zich in de fabriek van Red Bull voorbereid op de Grote Prijs van Hongarije van aankomend weekend. De leider in de WK-stand bewaart goede herinneringen aan de Hungaroring.

“Hongarije is een interessant circuit en we kijken ernaar uit om daar deze week te racen. Het circuit is erg smal en bochtig en heeft een zeer technische tweede sector”, zei Verstappen (26) via zijn ploeg.

“Ik ben met het team terug in de fabriek geweest om me op de simulator voor te bereiden op de komende race, wat goed was. We zijn dit weekend ook op Goodwood geweest om het 20-jarig bestaan ​​van Red Bull te vieren en iedereen te eren die deel heeft uitgemaakt van de geschiedenis van het team.”

De Grote Prijs van Hongarije wordt zondag om 15.00 uur verreden. Verstappen mikt op eerherstel. “Silverstone was een lastige race voor ons. Hoewel we de juiste beslissingen hebben genomen, moeten we nog veel werken en verbeteren voordat we de tweede seizoenshelft ingaan”, aldus Verstappen. “Vorig jaar hadden we een briljante race in Hongarije en we hebben er goede herinneringen aan. Hopelijk kunnen we dit jaar weer een geweldige race rijden.”