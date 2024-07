Wellicht laatste kans voor sprinters in Tour de France

Een dag na de tweede rustdag krijgen de renners in de Tour de France een relatief eenvoudige rit voorgeschoteld. Tussen startplaats Gruissan en finishplaats Nîmes ligt één klimmetje van de vierde categorie. Verder is het, met name als het peloton in de buurt van Nîmes komt, volledig vlak. Het is vermoedelijk – nu de Tour niet eindigt op de Champs-Élysées in Parijs maar met een tijdrit in Nice – de laatste kans op een massasprint.

Om 13.05 uur stappen de renners weer op de fiets, waarna 25 minuten later het officiële sein volgt voor de start van de zestiende etappe, een rit over 188 kilometer. In Nîmes werd negentien keer eerder gefinisht, vaak met een massasprint. De laatste keer, in 2021, won de Duitser Nils Politt na een solo.

De gele trui zit stevig om de schouders van de Sloveen Tadej Pogacar. De kopman van UAE Team Emirates heeft meer dan drie minuten voorsprong op Jonas Vingegaard, de Deen van Visma – Lease a Bike. Groenetruidrager Biniam Girmay uit Eritrea maakt als leider in het puntenklassement kans op zijn vierde ritzege. Vingegaard draagt als nummer 2 in het bergklassement achter Pogacar de bolletjestrui. De Belg Remco Evenepoel leidt het jongerenklassement en mag zich daarom weer in het wit hullen.

De verwachte aankomsttijd is 17.30 uur.