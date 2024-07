Beachvolleyballer Van de Velde krijgt om onrust eigen plek Parijs

Beachvolleyballer Steven van de Velde verblijft tijdens de Olympische Spelen in Parijs niet bij de andere Nederlandse sporters. De 29-jarige sporter heeft dat samen met sportkoepel NOC*NSF besloten om rust te creëren. Van de Velde zal gedurende het evenement ook niet praten met journalisten.

Er is veel te doen om de deelname van Van de Velde, die in 2016 door een Engelse rechtbank veroordeeld werd tot vier jaar cel om seks met een minderjarige in 2014. Dat gold door de leeftijd van het meisje als verkrachting, ongeacht of zij instemde.

NOC*NSF en volleybalbond Nevobo spraken vorige maand hun steun uit aan Van de Velde. Nu er aandacht blijft rond zijn deelname, ook vanuit het buitenland, ziet de sportkoepel zich genoodzaakt extra maatregelen te nemen.

“NOC*NSF heeft tot de genoemde maatregelen besloten in goed overleg met de beachvolleyballer en zijn ploeggenoten. Een aantal andere maatregelen heeft betrekking op onder andere begeleiding van de beachvolleyballers. In het belang van de betrokkenen worden hierover geen verder mededelingen gedaan. Hiermee hoopt NOC*NSF waar mogelijk bij te dragen aan het creëren van rust voor alle deelnemers aan de Spelen. NOC*NSF betreurt de impact van de onvoorziene hernieuwde aandacht voor iedereen die kampt met trauma’s door seksuele delicten en grensoverschrijdend gedrag”, aldus NOC*NSF.

Van de Velde bekende in 2016 dat hij in 2014 tot driemaal toe seks had gehad met het meisje. Destijds was hij zelf negentien en hij wist hoe oud het meisje was. Hij gaf haar bovendien alcohol. In januari 2016 was hij al uitgeleverd aan Groot-Brittannië.

Na zijn straf keerde Van de Velde terug in de sport. “Dat was mogelijk na een professioneel begeleid traject, en onder voorwaarden die NOC*NSF stelt aan sporters na een veroordeling. Deskundigen verklaren dat de kans op recidive nihil is”, aldus NOC*NSF. “Van de Velde is zelf altijd volledig open geweest over de zaak en over de ontwikkeling die hij sindsdien heeft doorgemaakt. Hij noemt het de grootste misstap in zijn leven en betreurt de gevolgen voor alle betrokkenen. Sinds zijn terugkeer in de topsport neemt hij deel aan alle internationale toernooien. Desondanks heeft zijn voorgenomen deelname aan de Olympische Spelen geleid tot hernieuwde berichtgeving in de internationale (social) media.”