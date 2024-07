Carapaz wint na aanval in slotfase 17e etappe Tour de France

Richard Carapaz heeft de zeventiende etappe in de Tour de France gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education – Easypost rondde een aanval in de slotfase van de etappe succesvol af en finishte solo na een rit van 178 kilometer naar Superdévoluy. De Brit Simon Yates werd tweede, de Spanjaard Enric Mas derde.

Voor Carapaz, die deel uitmaakte van een grote groep die meerdere minuten voorsprong had op het peloton met geletruidrager Tadej Pogacar, is het de eerste etappezege in de Tour de France. De winnaar van de Giro d’Italia in 2019 won eerder drie ritten in de Giro en drie in de Vuelta. Ook veroverde hij olympisch goud in de wegrit van de Spelen van Tokio in 2021.

Carapaz eindigde in 2021 in het eindklassement van de Tour de France als derde.

Meteen vanaf de officiële start in Saint-Paul-Trois-Chateaux ging het snel. Door waaiers brak het peloton in enkele groepen, waarbij helpers van geletruidrager Tadej Pogacar op achterstand raakten. De groepen konden echter al snel terugkeren.

Daarna kwamen de aanvallen, maar de meeste renners lukte het niet weg te geraken. Alleen een groep met de Belg Tiesj Benoot, de Luxemburger Bob Jungels, de Deen Magnus Cort en de Fransman Romain Grégoire slaagde erin weg te komen. Bij de tussensprint na 114 kilometer was de voorsprong nog klein.

Na de sprint in Veynes keerde de rust in het peloton terug. Een grote kopgroep van 43 renners ging in de achtervolging. Aan de voet van de eerste van drie beklimmingen had het viertal nog anderhalve minuut op de groep en ruim vier minuten op het peloton. De Franse renners Valentin Madouas en Guillaume Martin reden naar de koplopers, maar op de Col du Noyer ging Simon Yates aan de kopgroep voorbij. De Brit kreeg gezelschap van Carapaz, die met nog 1 kilometer te klimmen wegreed.

In de slotklim liet Carapaz Yates niet meer dichterbij komen. Hij had op de finish 37 seconden voorsprong. Wout Poels was de beste Nederlander op de achtste plaats.

Pogacar plaatste een aanval op de Col du Noyer. Jonas Vingegaard en Remco Evenepoel reageerden, maar kregen het gat niet helemaal gedicht. De Deen moest ook Evenepoel laten gaan. In de afdaling konden ze terugkeren bij Pogacar, maar reed de Belg nog eens weg. De nummer 3 van het klassement pakte ruim 10 seconden terug op Pogacar en nummer 2 Vingegaard.

Pogacar houdt het geel met 3.11 minuten en 5.09 op Evenepoel. Donderdag volgt een heuvelachtige etappe van Gap naar Barcelonnette.