Evenepoel richt zich ondanks tijdwinst op vasthouden derde plaats

Wielrenner Remco Evenepoel pakte met een aanval in de finale van de zeventiende etappe in de Tour de France enkele seconden terug op geletruidrager Tadej Pogacar en de Deen Jonas Vingegaard. De 24-jarige Belgisch kopman van Soudal Quick-Step denkt echter vooral aan het consolideren van de derde plaats in het algemeen klassement.

“Twee minuten achterstand is best veel”, zei Evenepoel in het interview na afloop. “Zeker op Jonas Vingegaard, een dubbele Tourwinnaar. Ik blijf gewoon gefocust op de derde plaats. Het belangrijkste is dat de benen goed zijn, de vorm niet wegzakt en het gat naar de man achter mij groter is geworden.”

Na de aanval van Evenepoel liet Pogacar het werk aan Vingegaard om het gat dicht te rijden. De Belg ontkende dat er sprake was van “een alliantie” tussen hem en de Sloveen. “Ik denk dat Tadej de druk bij Jonas probeert te leggen. De voorsprong die hij heeft op mij is met vijf minuten behoorlijk groot. Het was heel slim van hem om mij weg te laten rijden. Uiteindelijk pakte hij nog eens twee seconden op Jonas in de sprint.”