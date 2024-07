Elmar Reinders gaat niet van start in de zeventiende etappe van de Tour de France. De Nederlandse wielrenner van het team Jayco-AlUla is voor het eerst vader geworden en is daarom naar huis gegaan.

Naast Reinders stapt ook Phil Bauhaus niet meer op de fiets. De Duitse sprinter van Bahrain Victorious eindigde dinsdag nog als tweede eindigde achter de Belg Jasper Philipsen.

Het aantal uitvallers in de Tour staat nu op 28.