Tennisster Rus in tweede ronde uitgeschakeld in Palermo

Arantxa Rus is in de tweede ronde van het WTA-toernooi van Palermo uitgeschakeld. De beste tennisster van Nederland moest op het Italiaanse graveltoernooi met 6-2 7-5 haar meerdere erkennen in de Roemeense Irina-Camelia Begu.

In de tweede set verloor Rus bij 5-5 voor het eerst in de set haar servicegame, waarna Begu na bijna 2 uur haar tweede wedstrijdpunt verzilverde. De 33-jarige Begu is de nummer 142 van de wereld. Ze stond ooit 22e op de mondiale ranglijst.

Rus (33), die 62e staat, was als vijfde geplaatst in Palermo. Dinsdag boekte ze nog een zwaarbevochten zege op de Italiaanse Martina Trevisan.

Rus gebruikte het toernooi in Palermo als voorbereiding op de Olympische Spelen. Vorige week won ze nog een klein ITF-toernooi in Den Haag.