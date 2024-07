Van de Zandschulp strandt tegen Etcheverry in tweede ronde Gstaad

Tennisser Botic van de Zandschulp is er niet in geslaagd de kwartfinales van het tennistoernooi van Gstaad te bereiken. De nummer 87 van de wereld ging na een wisselvallig optreden in drie sets tegen onder tegen de als vierde geplaatste Argentijn Martín Etcheverry: 2-6 6-2 3-6.

Na 2 uur en 17 minuten benutte de mondiale nummer 32 zijn eerste wedstrijdpunt. Hij besloot het duel in de Zwitserse Alpen met een kort geplaatste volley, die de Veenendaler te machtig was.

Van de Zandschulp won de eerste twee games, maar verloor daarna zeven games op rij. De Nederlander herpakte zich daarna en trok de tweede set naar zich toe. Etcheverry bleek in de beslissende derde set weer sterker. Bij 2-1 plaatste hij de cruciale break.

In de eerste ronde won Van de Zandschulp in twee sets van de Zwitser Dominic Stricker.

Van de Zandschulp doet niet mee aan de Olympische Spelen in Parijs. Hij geeft de voorkeur aan een aantal kleinere toernooien op gravel.