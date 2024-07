Van Rouwendaal slikt antibiotica voor Spelen om zorgen Seine

Openwaterzwemster Sharon van Rouwendaal slikt door twijfels over de waterkwaliteit van de Seine uit voorzorg antibiotica voor haar olympische race op 8 augustus. Dit is zelfs in de sport waarin ze veel gewend is ongebruikelijk, zegt de olympisch kampioene van Rio de Janeiro in 2016 via een videoverbinding vanuit haar Duitse woonplaats Maagdenburg. “Ik heb het vorig jaar één keer gedaan en daar kreeg ik buikkramp van, maar dat liever dan diarree een dag voor de race.”

De in Soest opgegroeide Van Rouwendaal is echter bezorgder over de stroming in de rivier, die vorige week op ruim 1 meter per seconde stond. De regerend wereldkampioene kwam tijdens een training in het Duitse Elbe, met een stroming van 0,7 meter per seconde, al bijna niet vooruit. “Toen deed ik vijftig minuten over een rondje in plaats van twintig minuten. Met alles boven de 0,5 wordt het een hele lange race en bij 1,2 halen we het einde niet eens.”

Volop onzekerheid dus voor Van Rouwendaal, die denkt dat de beslissing over de locatie van de wedstrijd pas kort van tevoren zal worden gemaakt. “Vorig jaar bij het testevent hoorden we pas om 03.00 uur dat het niet doorging, terwijl we om 07.00 uur zouden racen. Maar ik ben blij dat ze een plan B hebben, al zou de race dan wel drie dagen later zijn. Daar zou ik mijn schema dan weer op moeten aanpassen, maar dat kan ik op zich wel goed.”

Die alternatieve locatie is de roei- en kanobaan bij Vaires-sur-Marne. Van Rouwendaal heeft niet per se een voorkeur. “Alles heeft een reden. Dus als het de Seine is, is dat ook goed. Het is supermooi bedacht, een van de mooiste locaties. Alleen is het water jammer genoeg nu al een tijd een beetje vies. Maar ik zwem nou eenmaal in het open water. Dit is mijn sport.”

Ondanks 1,4 miljard euro aan investeringen in onder meer rioolwaterzuiveringsvoorzieningen bleef de Seine lange tijd te vies om in te zwemmen. Maar de laatste tests en ook de weersverwachtingen zijn gunstig, waardoor onder anderen de Parijse burgemeester Anne Hidalgo het al aandurfde een duik in de rivier te nemen.