Vingegaard dankt ploeggenoten die in finale schade beperkten

Jonas Vingegaard kon geletruidrager Tadej Pogacar niet volgen toen die een aanval plaatste voor de voorlaatste beklimming van de zeventiende Touretappe. De Deen van Visma – Lease a Bike bedankte na afloop zijn ploeggenoten die hem hielpen de schade op de Sloveen en op de ontsnapte Belg Remco Evenepoel beperkt te houden.

“Gelukkig had ik ploeggenoten, ik moet ze echt bedanken”, zei Vingegaard, die eerst hulp kreeg van Christophe Laporte en later in de achtervolging op Evenepoel ook van Wout van Aert. “Op de top heeft Christophe me geholpen en daarna hebben de jongens me heel goed bijgestaan.”

Vingegaard denkt nog altijd dat zijn vorm in deze laatste Tourweek verbetert. “Ik denk dat ik nog beter word. Vandaag was misschien niet mijn beste dag, maar soms heb je een mindere dag. Als dit mijn mindere dag is, dan ben ik blij.”

Vingegaard verloor 12 seconden op Evenepoel en 2 seconden op Pogacar. In het klassement staat hij tweede op 3.11 van de Sloveen.