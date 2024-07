Wielrenner Loetsenko stapt af in zeventiende Touretappe

Wielrenner Alexei Loetsenko van Astana is in de zeventiende etappe van de Tour de France afgestapt. De 31-jarige wielrenner uit Kazachstan hield het na ongeveer 50 kilometer in de etappe voor gezien. Hij was al vroeg op achterstand geraakt.

In de finale van de twaalfde rit was Loetsenko ten val gekomen. Bij die val ging ook Primoz Roglic onderuit. De Sloveen van Red Bull – Bora-hansgrohe zou een dag later niet meer van start gaan.

Loetsenko is de vierde renner van Astana die niet meer in koers is. De Italiaan Michele Gazzoli moest opgeven in de eerste etappe. Yevgeniy Fedorov en Michael Mørkøv zijn ook al afgestapt.

Ook sprinters Fernando Gaviria en Sam Bennett zijn onderweg in de etappe afgestapt. De Colombiaan van Movistar, die als tweede, derde en vijfde eindigde in een rit, nam na ongeveer 70 kilometer plaats in de auto van zijn ploeg. De Ier van Decathlon – AG2R reed al lang op achterstand en kneep eveneens in de remmen. Zijn beste uitslag was een vierde plaats in de zestiende etappe.