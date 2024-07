Wielrenner Poels geniet van de aanval in de zeventiende etappe

Wout Poels maakte deel uit van de grote groep die aanviel, maar had geen zicht op de zege in de zeventiende etappe van de Tour de France. “Op het einde kwam ik net tekort om met die eerste mannen mee te zitten”, zei de wielrenner van Bahrain Victorious, die vorig jaar nog een etappe in de Tour won. “Wel fijn om weer een dag in de koers te zitten.”

Poels vertelde dat hij een zware verkoudheid had gehad in de tweede week van de Tour. “Het was gelukkig geen corona, want dan was ik naar huis gegaan. Het begint nu allemaal los te komen, dat is wel lekker na zo’n rit. Hopelijk kunnen we nog een keer wat doen.”

De 36-jarige Limburger kon niet mee toen Simon Yates en de latere etappewinnaar Richard Carapaz versnelden onderaan de klim van de eerste categorie. “Ik kon ze niet volgen. Maar er komen nog mooie ritten aan. Ik vind die naar Isola 2000 wel een mooie, maar dat gaat lastig worden”, keek hij vooruit naar de bergetappe van vrijdag. “Dit is wel goed voor het vertrouwen dat ik weer lekker in koers zit en er niet als een nieuweling word afgereden.”