Wielrenner Vingegaard op zijn hoede in lastige zeventiende etappe

Jonas Vingegaard is op zijn hoede in de zeventiende etappe van de Tour de France. De Deense nummer 2 van het algemeen klassement rekent op een lastige rit, met name door de wind. “We moeten echt opletten vanaf de start”, keek hij in startplaats Saint-Paul-Trois-Châteaux vooruit. “En dan volgt nog een zware finale.”

De kopman van Visma – Lease a Bike zei eerder nog geletruidrager Tadej Pogacar aan te willen vallen in de Alpenetappes richting het weekend. “Maar we moeten het per dag bekijken. Als je nu al denkt aan het weekend, vergeet je vandaag. Als je niet goed zit, kan er iets gebeuren.”

Vingegaard draagt de bolletjestrui van het bergklassement, omdat hij ook in dat klassement tweede staat achter Pogacar. Een specifiek doel is die trui niet, zei hij. “Het is een heel mooie trui, maar mijn voorkeur gaat uit naar het geel.”