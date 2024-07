Achttiende Touretappe biedt kans aan vluchters met klimmersbenen

De achttiende etappe in de Tour de France biedt nog kansen aan renners voor wie het hooggebergte in de daaropvolgende bergritten te zwaar is. Maar in de rit van Gap naar Barcelonnette, over 179 kilometer, moet ook flink worden geklommen met vijf cols van de derde categorie.

Na de start in Gap om 13.00 uur gaat het even bergaf, maar dan volgt al snel de Col du Festre van 13,8 kilometer. Voor de tussensprint in Saint-Bonnet-en-Champs moeten de renners ook nog over de Côte de Corps en daarna zijn er nog de Col de Manse, de Côte de Saint-Apollinaire en de Côte de Demoiselles Coiffées. Die laatste beklimming ligt op ruim 40 kilometer van de streep, maar richting Barcelonnette loopt het ook nog omhoog. De finish wordt verwacht vanaf 17.30 uur.

Geletruidrager Tadej Pogacar pakte in de zeventiende etappe opnieuw twee seconden op Jonas Vingegaard en heeft ruim drie minuten voorsprong. De Deen Jonas Vingegaard draagt als nummer 2 in het bergklassement de bollentrui. De Belg Remco Evenepoel, die rijdt in de witte trui van het jongerenklassement, staat op ruim vijf minuten derde. Biniam Girmay uit Eritrea start in de groene trui als leider van het puntenklassement.