Belg Campenaerts wint achttiende etappe Tour

De Belg Victor Campenaerts heeft de achttiende etappe van de Tour de France gewonnen. Het was een rit over vijf heuvels van Gap naar Barcelonnette. De 32-jarige renner van Lotto Dstny hield in de sprint zijn twee medevluchters achter zich. De Poolse oud-wereldkampioen Michal Kwiatkowski werd tweede, de Franse Tourdebutant Mattéo Vercher derde.

Het drietal was eerder weggereden uit een omvangrijke kopgroep. De ploeg Lotto Dstny had sinds 2019 geen rit in de Tour meer gewonnen.

Het peloton, met daarin de favorieten voor de eindzege, kwam een kleine veertien minuten later binnen. De renners die vooruit waren gereden vormden geen bedreiging. De gele trui blijft in het bezit van de Sloveen Tadej Pogacar van UAE Team Emirates.

Vrijdag volgt een zware bergrit van Embrun naar Isola 2000 met onderweg twee cols van de buitencategorie en een aankomst op ruim 2000 meter na een klim van de eerste categorie. De Tour eindigt zondag.

Vanaf de officiële start probeerden renners een ontsnapping op te zetten. De Let Krists Neilands was actief, net als Mathieu van der Poel. Op weg naar de tweede klim van de dag ontstond een kopgroep van 37 renners. Onder de vluchters bevonden zich de Nederlanders Wout Poels, Frank van den Broek en Bart Lemmen en de Belg Wout van Aert. Met nog 100 kilometer te rijden had de kopgroep een kleine vijf minuten voorsprong.

Die marge was bij de voet van de Côte de Saint-Apollinaire, een 7 kilometer lange klim, gegroeid naar 7 minuten. De klim kostte een aantal renners hun plaats in de kopgroep. Lemmen zorgde, in dienst van ploeggenoot Van Aert, dat vooraan niemand kon wegrijden. De Noor Tobias Halland Johannessen kwam als eerste boven.

Op de Côte des Demoiselles Coiffées, de laatste gecategoriseerde klim van de dag, deden tal van renners pogingen weg te rijden. Het was voor Van Aert aanklampen, soms geholpen door Lemmen. Kwiatkowski passeerde als eerste de top. In de afdaling ging Johannessen onderuit. De Noor moest achtervolgen. Kwiatkowski kreeg gezelschap van Campenaerts en Vercher. Achter het drietal kwamen vijf renners samen onder wie Lemmen. Van Aert volgde daar weer achter en zag zijn kansen op een ritzege langzaam vervliegen.

Het drietal vooraan reed goed door en mocht om de ritzege sprinten. Lemmen finishte op 22 seconden als zesde.