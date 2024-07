Olympisch dorp Parijs geopend, eerste atleten worden verwacht

Het olympisch dorp van Parijs is sinds 08.00 uur officieel open. Volgens de organisatie nemen donderdag gelijk al 1000 tot 2000 begeleiders en atleten hun intrek, acht dagen voor het begin van de Spelen. Op het hoogtepunt verblijven bijna 14.500 mensen in het dorp, onder wie 9000 atleten uit meer dan 200 landen.

Het olympisch dorp is 52 hectare groot en beslaat delen van het grondgebied van Saint-Denis, Saint-Ouen en l’île Saint-Denis. Na de Spelen wordt het getransformeerd tot een milieuvriendelijke wijk voor 6000 inwoners met twee scholen, een hotel, een openbaar park, winkels en kantoren.

De Nederlandse chef de mission Pieter van den Hoogenband heeft al een kijkje genomen in het dorp, deelde de oud-zwemmer woensdag via Instagram. Het gebouw voor de Nederlanders is gehuld in rood-wit-blauwe en oranje spandoeken met daarop de tekst ‘TeamNL’. Niet alle Nederlandse sporters verblijven overigens in het complex. Onder anderen de roeiers en wielrenners hebben gekozen voor een alternatieve locatie.