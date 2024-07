Ook triatleten krijgen advies antibiotica te slikken voor Seine

Ook de Nederlandse Triathlon Bond raadt atleten aan om voor het olympische zwemonderdeel in de Seine uit voorzorg antibiotica te slikken. Volgens bondscoach Marcel Wouda gaan een of twee sporters dat waarschijnlijk ook doen, de andere helft van het vierkoppige team ziet daar door eerdere ervaringen waarschijnlijk van af. Dat laat voormalig zwembondscoach en zwemmer Wouda weten aan het ANP.

Openwaterzwemster Sharon van Rouwendaal vertelde woensdag al op medisch advies antibiotica te slikken in Parijs om niet ziek te worden van het water in de Seine. Dat is na een flinke zuiveringsoperatie pas sinds enkele weken schoon genoeg om in te zwemmen. De triatleten kiezen wel voor een ander middel, omdat de bijwerkingen van de antibiotica van Van Rouwendaal te hinderlijk zouden kunnen zijn voor tijdens de hardloop- en fietsgedeeltes.

Voor Nederland komen op 30 juli Mitch Kolkman en Richard Murray uit bij de mannen, een dag later volgen triatletes Maya Kingma en Rachel Klamer. Op 5 augustus is de gemengde estafette.