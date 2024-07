Ritwinnaar Campenaerts kreeg motivatie terug na geboorte zoon

Victor Campenaerts hield het niet droog nadat hij in Barcelonnette de achttiende etappe van de Tour de France had gewonnen. Voor de 32-jarige Belg van Lotto Dstny kwamen veel emoties samen tijdens het flashinterview. “Ik ben geen neoprof meer. Elke wielrenner wil de Tour de France rijden en een rit winnen. Ik heb hier zo lang van gedroomd”, vertelde de renner die na het seizoen de ploeg verlaat.

Campenaerts meende na de voorjaarsklassiekers mondeling overeenstemming te hebben voor contractverlenging. “Maar ik werd genegeerd. Ik was op hoogtestage in Spanje. Mijn hoogzwangere vriendin steunde me, maar ik had moeite me te motiveren.”

Zijn vriendin beviel in Granada van een zoon. “Dat heeft mijn instelling totaal veranderd. Ik heb een zoon en realiseerde me ook weer dat ik een toekomst als wielrenner had. Ik ben supergemotiveerd naar de Tour gekomen. Dit is het summum voor onze ploeg, de beloning voor de goede sfeer onderling.”

Behalve kritisch was Campenaerts, die vermoedelijk volgend jaar voor Visma – Lease a Bike rijdt, ook dankbaar richting Lotto Dstny. “Ik heb hun volledige vertrouwen gekregen voor de Tour, ook al heb ik geen enkele voorbereidingskoers gereden. Ik ben zo blij dat we de samenwerking kunnen eindigen met misschien hét hoogtepunt uit mijn carrière. In een rit die ik al in december had uitgezocht. Het is een supermooie manier om de ploeg te verlaten. We gaan het vieren vanavond.”