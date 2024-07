Tourpeloton op weg voor lastige heuvelrit

Het peloton in de Tour de France is om 13.00 uur in Gap op de fiets gestapt voor de achttiende etappe. Op weg naar Barcelonnette krijgen de renners in een typische heuvelrit vijf hellingen van de derde categorie te verwerken. De top van de laatste berg, de Côte des Demoiselles Coiffées, ligt op 40 kilometer voor de finish. In de laatste 30 kilometer loopt de weg nog wel licht omhoog.

Na de eerste twee colletjes ligt in Saint-Bonnet-en-Champsaur na 84 kilometer de tussensprint. Mogelijk probeert de Belg Jasper Philipsen daar nog iets van zijn achterstand op groenetruidrager Biniam Girmay in het puntenklassement goed te maken. De Eritreeër, die minder moeite heeft met de heuvels, heeft een voorsprong van 33 punten op Philipsen.

Of de klassementsmannen zich in de finale vooraan laten zien is de vraag. De Sloveen Tadej Pogacar heeft de gele trui stevig in handen. De Deen Jonas Vingegaard, die de bergtrui draagt, moet meer dan drie minuten goedmaken. De Belg Remco Evenepoel, derde in het klassement, draagt de witte trui als beste jongere. De finish wordt verwacht rond 17.40 uur.