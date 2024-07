Van Aert vol lof over Nederlandse ploeggenoot Lemmen

Lang hoopte Wout van Aert in de achttiende Tour de France alsnog een rit te winnen, zoals de Belg van Visma – Lease a Bike dat de afgelopen jaren al negen keer deed. Maar op de laatste klim miste hij de juiste ontsnapping. “Het was geen fijn moment bovenop die laatste klim”, vertelde Van Aert voor de camera van Sporza. “Maar ik had net al een keer gereageerd op een andere poging. Ik was al blij dat Bart kon meegaan.”

Bart is zijn Nederlandse ploeggenoot Bart Lemmen, die vrijwel de hele rit aan zijn zijde reed en vaak ontsnappingen juist wist te voorkomen. “Hij is zo sterk, dat heb ik voor het eerst in de Ronde van Noorwegen gevoeld”, sprak Van Aert over de Tourdebutant, die pas anderhalf jaar wielerprof is. Lemmen sloot de door de Belg Victor Campenaerts gewonnen rit af als zesde. Van Aert finishte in een groepje achter hem als negende. “Het is ook een beetje gokken. Het is jammer dat ik de aansluiting met Campenaerts miste. Hij heeft het goede moment aangevoeld, ik niet. Victor is een straffe kerel.”

Een ritzege lijkt er dit jaar niet meer in te zitten voor Van Aert. De tijdrit op de slotdag is waarschijnlijk te lastig. “Ik ben niet echt gefocust op de slottijdrit. Ten eerste is die zeker te zwaar, ten tweede volgen de Olympische Spelen al heel snel. Voor mij wordt zondag een dag waarop ik al naar volgende week kijk.”