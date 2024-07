Zverev in thuisstad Hamburg in drie sets langs Gaston

Tennisser Alexander Zverev heeft ten koste van Hugo Gaston de kwartfinales bereikt van het ATP-toernooi van Hamburg. De in de Noord-Duitse stad geboren Zverev versloeg de Fransman in drie sets: 4-6 6-2 7-5. In de eerste ronde schakelde hij de Nederlander Jesper de Jong uit.

De als eerste geplaatste Zverev verloor tegen Gaston in de eerste set twee keer zijn service, maar herstelde zich daarna op knappe wijze. In de beslissende derde set regende het breaks over en weer. Uiteindelijk stelde Zverev de winst op het gravel veilig. De nummer 4 van de wereld treft nu de Chinees Zhang Zhizhen.

Eerder op de dag versloeg de als tweede geplaatste Holger Rune de Argentijn Marco Trungelliti met 6-4 6-3. De Deen stuit bij de laatste acht op de Fransman Arthur Fils.