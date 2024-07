Australische hockeyer Dawson laat vingertop amputeren voor Spelen

De Australische hockeyer Matt Dawson heeft een deel van een vinger opgeofferd om deel te kunnen nemen aan de Olympische Spelen. De 30-jarige hockeyer, lid van de ploeg die in 2021 in Tokio zilver veroverde, brak onlangs de ringvinger van zijn rechterhand en dreigde daardoor de Spelen te moeten missen.

Doktoren adviseerden hem de vinger in het gips te zetten of een deel van de gebroken vinger te amputeren. Hij koos voor de laatste optie en liet zich afgelopen week opereren.

“Ik heb samen met de plastisch chirurg een weloverwogen beslissing genomen, niet alleen voor de kans om in Parijs te spelen, maar ook voor het leven daarna,” vertelde Dawson bij Channel Seven voordat hij op het vliegtuig naar Frankrijk stapte. “De beste optie was om het topje van mijn vinger eraf te halen. Het is nu even gek en een spannende uitdaging, denk ik.”

De Australische coach Colin Batch was vol bewondering. “Het is niet iets wat een coach voor een speler kan beslissen”, vertelde hij bij dezelfde zender. “Alle lof voor Matt. Hij heeft er duidelijk alles aan gedaan om in Parijs te spelen. Ik weet niet of ik het gedaan zou hebben.”

Australië verloor in Tokio in de finale van België. Nederland ontloopt beide landen in de groepsfase. De Olympische Spelen beginnen op 26 juli.